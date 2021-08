Gigio Donnarumma e l’addio al Milan: “Vi spiego perché ho detto basta”

Gigio Donnarumma per la prima volta spiega veri i motivi del suo addio al Milan: “Vi spiego perché ho detto basta”

Ha lasciato passare alcune settimane, si è rilassato e ha cominciato la sua nuova avventura a Parigi. Ora però Gigio Donnarumma è pronto per raccontare i motivo della sua decisione, perché ha scelto di ripartire dal Paris Saint Germain e cosa si aspetta dalla nuova avventura.

Lo fa con una lunga intervista ‘Corriere dello Sport’, ma il passaggio fondamentale è uno solo anche se non farà piacere ai tifosi rossoneri. “Otto anni non si dimenticano, ma avevo bisogno di cambiare per crescere, per migliorare e diventare il più forte. Avvertivo la necessità di nuovi spazi, di nuove realtà”.

Sa di aver fatto una scelta impopolare, ma rivendica il fatto di aver deciso da solo perché la sua famiglia in questo l’ha sempre lasciato libero. E lo stesso è stato per Mino Raiola, che rispetta sempre la volontà dei suoi assistiti, anche se alla fine il suo mestiere è quello di ottenere sempre il massimo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Roma, smacco clamoroso: la stella firma con la Lazio!

Gigio Donnarumma e l’addio al Milan: il PSG lo ha voluto fortemente e ora è con veri campioni

Donnarumma nella chiacchierata conferma che quando ha deciso di non rinnovare con il Milan, il PSG non aveva ancora bussato alla sua porta ma era sicuro che qualcuno si sarebbe fatto vivo. “Parigi mi ha sempre cercato, ma in quel momento la priorità era il Milan. Oggi anche grazie al Milan mi sento più sicuro, maturo, e sono migliorato tecnicamente”.

E torna sul suo passato, quel provino con la Juventus che non era andato fino in fondo. All’epoca era troppo presto, non se la sentiva di lasciare la famiglia. Poi la lunga avventura al Milan e oggi quella in una squadra stellare, dove giocherà anche con Leo Messi: “Quando si è saputo del suo addio al Barcellona non potevo immaginare che me lo sarei ritrovato qui, questa è una squadra di fenomeni”.