GF Vip 6, decisione definitiva di Mediaset: adesso è ufficiale. La nuova edizione del reality più famoso è pronto a partire

Ci siamo quasi. La stagione televisiva sta per ripartire dopo la lunga pausa estiva. A settembre rivedremo sul piccolo schermo tutti quegli appuntamenti che hanno appassionato il pubblico nella passata stagione. Nei palinsesti Mediaset troveranno il solito grande spazio i reality e in particolar modo il più famoso di tutti. Il Grande Fratello Vip, giunto alla sua sesta edizione, potrebbe essere avere una durata extralarge. C’è chi parla addirittura di nove mesi, mutuando l’allungamento dovuto alla pandemia della scorsa stagione. In attesa di capire quali saranno effettivamente i termini temporali, ora sappiamo almeno quale sarà la data di inizio del programma. Come si legge su VanityFair, la prima puntata andrà in onda nella prima serata di lunedì 13 settembre. Confermata quindi la fascia del primo giorno della settimana, oltre ai vari passaggi quotidiani sulle altre reti della tv privata.

Stabilità per quanto riguarda la conduzione, sempre saldamente nelle mani di Alfonso Signorini, scopertosi grande presentatore oltre che opinionista. Nel parterre di ospiti famosi quest’anno il pubblico potrà davvero sbizzarrirsi.

LEGGI ANCHE >>> Marcell Jacobs, durissimo sfogo dell’ex compagna: “È successo con suo figlio”

LEGGI ANCHE >>> Uomini e Donne, dramma per un ex celebre volto: “Ho avuto paura”

GF Vip 6, decisione definitiva di Mediaset: si parte il 13 settembre

Sono attesi infatti nomi di grosso calibro, come Katia Ricciarelli, l’unica ad essere già stata svelata.

“Ho accettato perché sono curiosa, controcorrente e voglio portare nella Casa il mio mondo, quello della lirica. Sono una che dice quello che pensa e sto sempre attenta a non offendere nessuno. Vorrei offrire al pubblico che ama il melodramma, e anche a chi non lo conosce, qualche spunto interessante, senza tralasciare il mio amore per la musica” ha dichiarato la cantante a Chi. Per lei non si tratterà di un esordio nei reality, visto che nel 2006 aveva partecipato alla terza edizione de “La Fattoria”, anche con un discreto successo.

Per quanto riguarda gli altri possibili nomi, le indiscrezioni portano ad Anna Lou Castoldi, la figlia di Morgan e Asia Argento, al campione di nuoto Manuel Bortuzzo e alla showgirl Miriana Trevisan. Assieme a loro si fa un gran parlare anche di Jeda (compagno di Vera Gemma), di Gianmaria Antinolfi (ex di Belen), della modella Ainett Stephense dell’influencer Soleil Sorge. Qualche dubbio in più invece su Carmen Russo e Giucas Casella, così come per il giornalista Amedeo Goria. Manca però davvero poco al via, meno di un mese, e il pubblico non vede l’ora di sintonizzarsi.