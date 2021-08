GF Vip 6, nel cast una figlia d’arte famosa: trattative in corso

GF Vip 6, nel cast una figlia d’arte famosa per una presenza che si annuncia esplosiva: trattative in corso, aspettiamo l’annuncio

Le ultime ufficializzazioni sono di pochi minuti fa, ma nessuna sorpresa: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, saranno le due nuove opinioniste al GF Vip 6. Alfonso Signorini ha scelto di farsi assistere da due donne, ma ce ne sono altre che stanno aspettando una chiamata.

Perché il cast del reality di Canale 5 al momento non è ancora al completo e ballano ancora tanti nomi. Compreso quello di una doppia figlia d’arte molto famosa, che qui finalmente potrebbe avere la sua grande occasione. Lei è Jasmine Carrisi, pronta per tornare in tv dopo non essere stata confermata come giurata a ‘The Voice Senior, insieme al padre, Al Bano Carrisi.

GF Vip 6, nel cast una figlia d’arte famosa: attendiamo soltanto la conferma dalla produzione

L’indiscrezione arriva direttamente da Dagospia: Al Bano potrebbe essere uno dei concorrenti di Ballando con le Stelle, mentre per la figlia è pronta la proposta da un programma di Canale5. Il sito di Roberto D’Agostino non dice di più, ma intanto si moltiplicano le indiscrezioni sulla sua presenza al Grande Fratello Vip 6.

Un doppio colpo in realtà, perché così Signorini si assicurerebbe sempre la presenza anche di Loredana Lecciso e comunque sarebbe certo di suscitare interesse. Mancano solo quattro settimane al via e il cerchio si sta stringendo, ma anche in questa edizione il cast del reality sembra decisamente ben assortito.