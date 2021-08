Calciomercato Milan, tris di colpi in entrata: è questione di ore! Si è definitivamente sbloccata la campagna acquisti dei rossoneri

Il Milan di Stefano Pioli sta prendendo sempre più corpo ed è pronto all’inizio ufficiale della stagione. Si parte lunedì 23 agosto in casa della Sampdoria per difendere il secondo posto conquistato lo scorso anno e se possibile guardare anche più su. Per far questo però c’è bisogno di completare un mercato che ancora necessita di pedine importanti. Maignan e Giroud si sono già ambientati alla grande e danno ampie garanzie. Tutti gli sforzi sono concentrati sul centrocampo e sulla ricerca del trequartista. Se da un lato si registrano delle aperture da parte del Cska Mosca per Vlasic (pagamento dilazionato), l’idea più convincente porta sempre ad Ilicic. Ormai fuori dal progetto Atalanta (rapporto con Gasperini ai minimi termini) lo sloveno ha il rapporto qualità prezzo migliore. Si può prendere a circa 10 milioni e garantirebbe almeno un paio d’anni ad alti livelli. Non è forse un rifinitore puro, ma nel 4-2-3-1 può coprire diverse zone e questa duttilità alla fine può rivelarsi utile. Se per lui le trattative sono ben avviate ma ancora in corso, per altri due colpi siamo alle firme.

Calciomercato Milan, tris di colpi in entrata: Florenzi e Bakayoko sono in dirittura d’arrivo

Bakayoko è pronto a fare le valigie dal Chelsea e tornare in prestito al Milan. Un paio d’anni fa, con Gattuso in panchina, giocò un’ottima stagione a San Siro, sfiorando la qualificazione alla Champions League. La scorsa stagione qualche alto e basso di troppo a Napoli e il riscatto mancato che lo ha riportato a Londra. Ora la possibilità di rinforzare nuovamente ‘Il Diavolo’, nel reparto nevralgico, al fianco di Kessie e Bennacer. Proprio con l’ivoriano potrebbe costituire una coppia solida e di grande quantità, per blindare la difesa. Esperienza che arriverà anche sulla corsia di destra, dove ieri sera è stato trovato l’accordo definitivo con Florenzi. Il terzino della Nazionale arriverà per 1 milione di prestito oneroso e 4,5 milioni per il diritto di riscatto. Nessun obbligo quindi come richiesto dalla Roma e la possibilità di dare un cambio affidabile a Calabria. Con questi due innesti mancherebbe davvero poco a Pioli per reputare definitivamente completa la sua rosa.