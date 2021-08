Il Milan è pronto ad accogliere in rosa un attaccante da record. Altro regalo per mister Pioli che in prossimità dell’inizio del campionato spera di avere la squadra al completo.

Il Milan è la squadra italiana che più di tutte ha investito sul mercato. Sono diversi i giocatori ad essere arrivati alla corte di Stefano Pioli e tutti hanno un bagaglio d’esperienza rilevante nonostante l’età sia ancora giovane. Maignan, Giroud, Ballo Touré, i riscatti di Tonali e Tomori, il prestito biennale di Brahim Diaz e i futuri arrivi di Alessandro Florenzi e Bakayoko entrambi con la formula del prestito gratuito con diritto di riscatto. Tutti colpi importanti che dimostrano quanto sia ambizioso il piano della società che l’anno prossimo, quanto meno, vorrebbe confermare la qualificazione in Champions League.

Stefano Pioli però, nonostante i numerosi rinforzi si aspetta ancora altri due innesti: un trequartista che potrebbe essere uno tra Vlasic e Ziyech e infine la tanto attesa terza punta.

Calciomercato Milan, accordo con un predestinato: arriva il bomber dei record

Il Milan punta Pellegri, il predestinato che a 16 anni sbarcò in Francia al Monaco. Il primo gol in Serie A di un giocatore nato in questo secolo è suo: il 28 maggio 2017. Data memorabile per gli appassionati di calcio perché il giorno dell’addio di Francesco Totti. Il ragazzino va in gol a fronte di un totem che aveva esordito ben prima della sua nascita: Amadei e di Gianni Rivera.

Nato proprio nell’anno dell’ultimo scudetto giallorosso, ha segnato la sua prima rete nel giorno in cui Francesco Totti scende in campo per l’ultima volta nella sua carriera gloriosa. Una strana fatalità che però adesso porterà Pellegri al Milan. Infatti, secondo le ultime indiscrezioni di mercato sembra essere lui il futuro attaccante rossonero.