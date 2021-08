Calciomercato Inter, scelto il sostituto di Lukaku: trattativa lampo

Continua il calciomercato dell’Inter che dopo aver ceduto Romelu Lukaku si è accontentato di Edin Dzeko, ma nelle ultime ore è spuntato un nuovo sostituto.

Il calciomercato dell’Inter ha stupito tutti i seguaci della Serie A. Infatti la straordinaria conquista dello Scudetto, i nerazzurri hanno venduto due dei top player della squadra: Romelu Lukaku e Achraf Hakimi. Le due cessioni non sono state digerite dai tifosi che adesso chiedono rinforzi. Infatti ad oggi il centravanti belga è stato sostituito da Edin Dzeko, mentre invece a prendere il posto di Hakimi sarà l’olandese Denzel Dumfries.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Calciomercato Roma, smacco clamoroso: la stella firma con la Lazio!

I supporters nerazzurri adesso chiedono un ulteriore rinforzo per l’attacco. Infatti sono diversi i nomi sondati, ma ad oggi l’unico che concretamente ha vestito la maglia nerazzurra è proprio Dzeko che è riuscito a svincolarsi dalla Roma. Così la dirigenza interista avrebbe trovato un altro calciatore che potrebbe sostituire il belga. Stiamo parlando di Luka Jovic del Real Madrid, andiamo quindi a vedere la distanza tra i due club.

Calciomercato Inter, sondaggio per Jovic: la distanza con il Real Madrid

L’Inter così potrebbe trovare in Luka Jovic il giusto sostituto di Romelu Lukaku. Dal suo arrivo al Real Madrid, l’attaccante serbo non è mai riuscito a trovare il giusto spazio, ma soprattutto non è riuscito a sfruttare al meglio quelle poche occasioni che gli sono state concesse. Per questo motivo non è un mistero di come l’attaccante oramai sia sul mercato. L’Inter ha fiutato l’occasione e potrebbe quindi portare in nerazzurro il bomber.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Calciomercato Milan, Maldini lavora al clamoroso ritorno: si può fare!

Al momento però c’è grande distanza tra la neo scudettata ed il Real Madrid. Infatti a riportare l’indiscrezione di mercato ci avrebbe pensato il quotidiano Defensa Central. Stando al giornale sportivo l’Inter avrebbe offerto tre milioni per il cartellino del calciatore. Il Real Madrid però è disposto a far andare via il bomber serbo solamente con un offerta da 15 milioni. Vedremo quindi se Marotta riuscirà a convincere i blancos per regalare a Simone Inzaghi il suo nuovo bomber.