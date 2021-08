Ballando con le Stelle, Milly Carlucci ha deciso: il cast è da urlo

Manca pochissimo alla nuova edizione di Ballando con le Stelle. Andiamo a vedere il cast scelto dalla conduttrice Milly Carlucci.

Manca pochissimo alla nuova edizione di Ballando con le Stelle, con il programma che tornerà in onda ad autunno. Infatti la nuova edizione dl talent partirà dal prossimo 16 ottobre. L’unico grande assente sarà Raimondo Todaro, che ha scelto una nuova avventura professionale. Confermatissima invece la giuria composta da: Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Antonella Clerici, in arrivo una super novità: nessuno se lo aspettava

Intanto prima dell’avvio Milly Carlucci sta decidendo un cast di assoluto livello per il suo show. Al momento l’unico certo di partecipare è Morgan. A confermare la presenza ci ha pensato il cantante stesso che ha rivelato di aver bisogno di lavorare in questo ultimo periodo. Stando a Dagospia, però, il cantante dovrebbe partecipare solamente a tre puntate. Andiamo quindi a vedere tutte le indiscrezioni riguardanti il programma.

Ballando con le Stelle, tutte le novità della nuova stagione: le ultime

Ulteriori novità riguardanti la nuova stagione di Ballando con le Stelle sono arrivati sempre da Dagospia. Infatti secondo il portale di cronaca rosa gli altri concorrenti che potrebbero partecipare al programma sono l’ex calciatore Fabio Galante e del parrucchiere Federico Fashion Style. Intanto restano aperte anche le trattative con Sabrina Salerno, Dj Albertino e Al Bano Carrisi.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Uomini e Donne, Tina Cipollari su tutte le furie con la professoressa: le motivazioni

Il nome più caldo è proprio quello di Al Bano, con la sua partecipazione che farebbe cadere il veto della trasmissione sugli ex protagonisti dei reality show. Al Bano Carrisi è stato infatti nel cast dell’Isola dei Famosi nel 2005 in coppia con la figlia Romina. In quell’occasione fece scalpore la decisione di Loredana Lecciso di lasciare il cantante in diretta televisiva. Manca poco quindi all’inizio della nuova edizione di Ballando Con le Stelle che si preannuncia ricca di sorprese.