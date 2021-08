Antonella Clerici, in arrivo una super novità: nessuno se lo aspettava. La conduttrice è pronta per una nuova stagione di “E’ sempre mezzogiorno”

Ormai ci siamo. Manca meno di un mese alla ripartenza del palinsesto invernale di Rai1. Confermatissima nella fascia di pranzo ci sarà ancora una volta Antonella Clerici, con il suo “E’ sempre mezzogiorno”, in onda in fascia quotidiana dalle 11.55 alle 13.25 sulla rete ammiraglia. La prima edizione del programma è andata benissimo con ascolti degni di nota e ottimo riferimento allo share. La Clerici è riuscita a ricreare l’atmosfera vincente della ‘Prova del cuoco’, rientrando in grande sintonia col pubblico. Al suo fianco, però, come tutti i fan hanno notato, non c’era la storica Anna Moroni. La specialista dei fornelli è passata a Rete4, con ‘Ricette all’italiana‘, al fianco di Davide Mengacci. Tuttavia è intervenuta come ospite a “E’ sempre mezzogiorno“, prima con collegamenti telefonici e poi con la presenza in studio. Un’escalation che potrebbe portare ad una novità molto attesa.

Antonella Clerici, in arrivo una super novità: una reunion con Anna Moroni?

A svelare l’indiscrezione è stato il settimanale NuovoTv, che parla di un possibile inserimento della Moroni nello staff fisso di Antonella Clerici. Una reunion che sarebbe particolarmente apprezzata da tutti i fan che hanno sempre apprezzato i loro duetti davanti ai fornelli.

Poi la conduttrice la starebbe tentando, con un corteggiamento molto personale. Come riportato dalla rivista specializzata: “La scorsa primavera a È sempre mezzogiorno l’alchimia tra loro è apparsa immutata”. Un feeling che non accenna a scemare e che potrebbe riproporre una sinergia a breve. Non resta che attendere il 13 settembre e sperare.