Anticipazioni Love is in the air: Serkan messo all’asta, il debutto di Eda

Le anticipazioni che arrivano dalla Turchia per la puntata del 25 agosto di Love is in the air vedono un evento monopolizzare la scena. Ayan si toglierà una grossa soddisfazione professionale, mentre Serkan ed Eda…

Le anticipazioni turche della soap opera Love is in the air rivelano che, nell’episodio del 25 agosto, la protagonista sarà soprattutto Aydan e le sue abilità professionali, che verranno giustamente messe in risalto e riconosciute. Si impegnerà per l’associazione di beneficienza, che le chiederà di riflettere riguardo un suo possibile incarico da presidente.

Aydan sarà combattuta in questa scelta: da un lato le piacerebbe moltissimo ricoprire questo prestigioso incarico, ma dall’altro sa anche che il ruolo è attualmente ricoperto da Nesrin, la mamma di Ferit. Come mai l’associazione le ha proposto questo incarico? Il tutto nasce dalla serata per raccogliere i fondi a favore delle studentesse povere.

Le anticipazioni di Love is in the air: il ruolo di Serkan e Eda nella serata di beneficienza

Come rivelano le anticipazioni di Love is in the air per la puntata del 25 agosto, la serata no-profit organizzata da Aydan vedrà una cena con Serkan come premio di un’asta al rialzo. Lui si adopererà in modo da non dover andare al ristorante con una sconosciuta. Durante la serata, ci sarà anche l’occasione del debutto in passerella per Eda.

Aydan, infatti, farà finta di aver ingaggiato delle modelle per la serata, e racconterà che non potranno presentarsi a causa di un imprevisto. Ecco dunque che Eda, Ceren, Fifi, Melo, Piril e Selin sfileranno durante la serata benefica. Lo spettacolo non passerà inosservato, sia per i capi indossati, sia per la bellezza delle modelle.