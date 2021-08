L’attrice e presentatrice Andrea Delogu si è concessa alle domande dei suoi fan, rivelando che fra pochissimo tornerà in televisione con un doppio appuntamento: un programma avrà come protagonista il teatro, mentre l’altro…

Come la stessa Andrea Delogu racconta ai suoi fan, domenica 22 agosto le sue vacanze estive saranno finite. Si tratta per lei di una ritrovata abitudine, dal momento che da diverso tempo non si concedeva un po’ di riposo. Avendo un po’ di tempo libero, ha deciso di mettersi a disposizione dei suoi ammiratori, rispondendo alle loro domande.

LEGGI ANCHE >>> Andrea Delogu, disavventura al mare: paura per le sue condizioni

NON PERDERTI >>> Rai, sospeso celebre programma a causa del Covid: c’è un positivo

Andrea Delogu tornerà presto in Tv: il 12 settembre inizierà un programma su Rai 3 dedicato al teatro. Riguardo l’opera, lei fa sapere di avere le idee molto chiare: i registi che contestualizzano nell’epoca moderna i drammi del passato, secondo lei non portano rispetto alla grandiosità dell’opera, che andrebbe valorizzata ma lasciata nel suo contesto storico.

Ecco il trailer che annuncia il programma di Andrea Delogu su Rai 3:

View this post on Instagram A post shared by Andrea Delogu (@andrealarossa)

Andrea Delogu, ecco cosa rivela sul secondo programma

Andrea Delogu, però, condurrà ben presto un altro programma televisivo, sempre sulle reti Rai. Lo ha raccontato mentre rispondeva ad una domanda di un suo fan. La presentatrice ed attrice lascia trasparire un po’ di scaramanzia, infatti non vuole rivelare ulteriori dettagli fino a quando non sarà tutto ufficiale.

LEGGI ANCHE >>> Unomattina, la Rai ha deciso: scelti i due conduttori della prossima edizione

Andrea Delogu inizierà però a novembre questa nuova avventura, su Rai 2. Al suo fan aggiunge: “Non do nulla per certissimo finchè non parte, ma così dovrebbe essere“. Non rimane che attendere di scoprire di cosa si tratta e chi saranno i suoi compagni di avventura. Ecco il messaggio condiviso dalla presentatrice sui propri canali social: