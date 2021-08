Amici 21, una ex allieva entra nel cast: fan senza parole

Amici 21, una ex allieva entra nel cast a partire dalla prossima edizione con un ruolo davvero particolare: tutti i fan senza parole

Più volte è successo in passato, capoterà anche in futuro. Perché Maria De Filippi ha sempre dimostrato affetto per gli ex allievi di Amici, soprattutto quelli che durante il loro percorso nel talent show di Canale 5 hanno sempre tenuto un comportamento corretto. E sarà così anche per la prossima edizione, al via in autunno.

Sul cast degli allievi non c’è ancora nessuna indiscrezione, anche perché manca ancora tempo per formare la classe. Ma in compenso ce ne sono alcune importanti sulla composizione del gruppo insegnanti. Negli scorsi giorni è arrivata la conferma che Giulia Stabile tornerà nella scuola dopo essere stata grande protagonista di Amici 20. Ma non sarà la sola ex allieva nel cast, perché anche Rosa Di Grazia è pronta per tornare.

Amici 21, una ex allieva entra nel cast: tutti u fan del programma apprezzeranno

Se Giulia ha già svelato quello che farà in futuro, confermando di fatto i rumors, non così Rosa. Perché secondo il sito comingsoon.it, nel nuovo corpo dei ballerini professionisti di Amici 21 ci sarà anche lei, che così passerà dal banco… alla cattedra. Un ruolo particolare e bellissimo, soprattutto per una come lei che è stata più volte criticata e pungolata da Alessandra Celentano.

Ma ormai sembra tutto fatto per il grande ritorno di Rosa e Giulia nel cast di Amici. Accanto a loro però non ci sarà più Elena D’Amario, amatissima ex protagonista prima come concorrente e poi come professionista, che ha chiuso la sua seconda parentesi nel talent. Intanto però i fan del programma possono già esultare.