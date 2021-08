Dopo l’addio a Mediaset, per Alessia Marcuzzi potrebbe esserci un’interessante opportunità nelle insolite vesti di concorrente. Scopri l’indiscrezione ed il programma in cui potrebbe approdare la conduttrice.

Era arrivata del tutto inaspettata la notizia che Alessia Marcuzzi non avesse rinnovato il contratto con Mediaset. Lei stessa aveva confermato subito dopo la scelta, rivendicando di volersi prendere un po’ di tempo per sè stessa. Soprattutto, ha raccontato di non riconoscersi più nei programmi che le venivano proposti.

Se da un lato qualcuno ha interpretato la sua mossa come una rivolta contro i programmi spazzatura della Tv, in molti hanno iniziato a chiedersi quale potrebbe essere la sua nuova avventura professionale. Inizialmente, si è pensato ad un suo approdo a Discovery Channel, ma ben presto questa ipotesi è tramontata.

Alessia Marcuzzi tornerà a settembre in Tv?

La rivista Diva e Donna avrebbe rivelato un interessante retroscena. Milly Carlucci starebbe facendo l’impossibile per far entrare Alessia Marcuzzi nel cast di Ballando con le Stelle: non come presentatrice, ma bensì come concorrente. Si tratterebbe di un interessante banco di prova per la conduttrice, che potrebbe farsi conoscere sotto una diversa luce.

Non manca moltissimo all’inizio del talent show di Rai 1, previsto per settembre. Questo significa che fra pochissimo la stessa Milly Carlucci dissiperà ogni dubbio in conferenza stampa. Rimane però il dubbio: la partecipazione di Alessia Marcuzzi porterebbe via il posto ad Al Bano, che sta cercando una nuova possibilità dopo The Voice Senior?