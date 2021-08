X Factor, lutto in famiglia per un ex vincitore: si è spento in queste ore

Lutto in famiglia per un ex vincitore di X Factor, con il padre che si è spento in queste ore: l’annuncio è arrivato sui social.

Giornata triste per tutti i fan di X Factor che hanno ricevuto la notizia di un lutto in famiglia di un ex concorrente. Infatti si è spento in queste ore il padre di Lorenzo Fragola a solamente 56 anni. Il padre del vincitore dell’ottava edizione del talent musicale lavorava nella Squadra Mobile della sua città d’origine, Catania.

Dopo mesi di intensa lotta contro la malattia, le condizioni di Fragola sono peggiorate gravemente fino al decesso che è stato confermato lo scorso lunedì 16 agosto. I funerali si sono celebrati durante la giornata di ieri, con la famiglia che ha omaggiato il suo ricordo nella Chiesa Cuore Immacolato di Maria in viale Vittorio Veneto, proprio nel catanese.

X Factor, morto il padre di Lorenzo Fragola: il rapporto tra i due

Dopo il decesso del padre, al momento, non è arrivata nessuna nota ufficiale dall’Ufficio Stampa di Lorenzo Fragola. Infatti l’artista catanese non è solito condividere il proprio privato. Quel che è noto, però, è che i due erano molto legati. Inoltre l’ex ispettore di Polizia a Catania, era sposato con Rossella. Proprio dal loro amore nel 1995 nacque Lorenzo.

Il piccolo Lorenzo fin da giovanissimo ha mostrato la sua passione per la musica. Inoltre durante il suo percorso musicale, Davide Fragola insieme alla moglie Rossella sono sempre stati i primi sostenitori di Lorenzo. Infatti i due l’hanno sostenuto dai primi spettacoli al Teatro Stabile di Catania fino al trasferimento a Bologna per gli studi al Dams ed infine al talent dove Lorenzo ha raggiunto la popolarità.