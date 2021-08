Valentino Rossi, dopo aver confermato la sua volontà di ritirarsi come pilota professionista, ha dato un nuovo ed inaspettato annuncio a tutti i suoi fan. Ecco cosa lo aspetta nei prossimi mesi.

Ad inizio agosto, Valentino Rossi aveva annunciato il suo ritiro dalla carriera di sportivo professionista. Con 9 titoli vinti, di cui 7 nella Moto GP, è il migliore pilota nella storia del MotoMondiale. Anche per questo motivo il suo annuncio, che era comunque atteso, ha generato molta delusione nei suoi ammiratori.

LEGGI ANCHE >>> Valentino Rossi in Tv: l’annuncio fa impazzire il pubblico italiano

NON PERDERTI >>> Valentino Rossi distrutto dalla notizia: “É stato devastante”

Anche se Il Dottore ha raccontato più volte di voler fare il pilota per tutta la vita, i risultati deludenti di questa stagione lo hanno portato a prendere la decisione sofferta. Per questo, quando gli si chiede cosa potrebbe fare dall’anno prossimo, lui ha spiegato in conferenza stampa che forse guiderà le macchine: “Ripeto, sono un pilota e lo sarò per tutta la vita“.

Valentino Rossi, la tenera novità che svolta la sua vita

Il 18 agosto, con un messaggio congiunto sui propri canali social, Valentino Rossi e la fidanzata Francesca Noviello hanno dato un tenerissimo annuncio. Il pilota scherza con il suo soprannome, Il Dottore, e scrive: “Dopo un’attenta visita possiamo comunicarvi che la Franci è incinta! Aspettiamo una bambina“.

LEGGI ANCHE >>> Valentino Rossi e il futuro, arriva l’annuncio che spiazza tutti

Ecco dunque che per Valentino Rossi si sta per aprire un nuovo capitolo, non solo dal punto di vista professionale. Dal momento che di solito l’ecografia per conoscere il sesso del nascituro si effettua fra la diciottesima e la ventiduesima settimana di gestazione, è molto probabile che la bambina arrivi entro la fine di questo anno. Auguri!