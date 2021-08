Uomini e Donne, dramma per un ex celebre volto: “Ho avuto paura”

Dramma per un ex volto celebre di Uomini e Donne. Andiamo a vedere la disavventura dell’ex protagonista del dating show di Canale 5.

Mesi di paura e panico per Nicole Mazzoccato, l’ex corteggiatrice e scelta di Fabio Colloricchio a Uomini e Donne. L’influencer ha parlato per la prima volta di un dramma che l’ha colpita per più di un anno. Infatti Nicole è stata vittima di uno stalker che l’ha terrorizzata e privata della sua consueta spensieratezza e allegria.

La showgirl ha raccontato del dramma sulle sue stories, non riuscendo nemmeno a trattenere le lacrime. Inoltre l’influencer ha anche spiegato il motivo per cui da tempo ha preso l’abitudine di non condividere più sui social network foto e video in tempo reale dei suoi momenti privati e professionali. La decisione è arrivata dopo che lo stalker ha limitato la sua libertà. Andiamo a vedere le sue parole sulle stories.

Uomini e Donne, Nicole Mazzoccato e l’esperienza con lo stalker: “Mi seguiva e mi scriveva su Instagram”

Attraverso le sue stories, Nicole Mazzocato ha spiegato la battaglia con lo stalker affermando: “Avevo uno stalker che mi seguiva, che mi scriveva su Instagram. Non ho mai risposto e i suoi messaggi inizialmente non mi sembravano tanto gravi da doverlo bloccare. Sapeva dove abitavo, si è presentato sotto casa mia“.

Fortunatamente la donna abitava vicino ad una caserma dei carabinieri ed in merito ha affermato: “Una sensazione orribile. Ogni cosa che facevo, dicevo, questa persona continuava a pensare che lo facessi per lui. Non volevo bloccarlo perché avevo paura delle ripercussioni. Per questo motivo ho cambiato casa“. Fortunatamente però la donna è riuscita a liberarsi dello stalker ed adesso è impegnata in piccoli progetti televisivi.