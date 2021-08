Una coppia che stava nascendo durante le puntate dell’ultima edizione di Temptation Island, sarebbe naufragata miseramente in un litigio a distanza. Scopri la ricostruzione di cosa sarebbe successo fra i due ed i loro commenti.

Alessandro Autera era entrato in coppia con Jessica Mascheroni nel reality Temptation Island. Come per molti altri fidanzati, nel corso del programma le cose hanno iniziato a farsi sempre più difficili, ed allora Alessandro ha iniziato a cedere alle lusinghe di Carlotta Adacher. Al falò di confronto, Alessandro e Jessica se ne erano usciti da single.

I fan di Temptation Island speravano quindi di poter vedere l’amore sbocciare fra Alessandro Autera e Carlotta Adacher, ma i contenuti che hanno pubblicato entrambi sui propri canali social il 18 agosto fanno capire senza alcuna possibilità di fraintendimento che qualsiasi relazione fra i due è ormai stata troncata di netto.

Ecco alcuni dei video pubblicati da Alessandro Autera, in cui spiega il suo punto di vista:

Temptation Island, parla Carlotta: “Mi ha lasciato, ed io non l’ho fermato”

Se Alessandro Autera è visibilmente alterato, Carlotta Adacher ha invece deciso di concedersi alle domande dei fan, ed è sembrata molto divertita della situazione. Da quanto raccontano entrambi, sembra di capire che lui le abbia inviato un lungo messaggio privato, e lei non ha risposto perchè lui diceva proprio “puoi anche non rispondere“.

Forse quella di lui era una frase retorica? Da quel momento, sembrerebbe che lui abbia bloccato Carlotta su tutti i suoi profili social. Ha poi trascorso la serata al Gambero Rosso di Poltu Quatu, dove molti fan scrivono che lui si sarebbe accompagnato ad una pornostar, pubblicando anche un video che farebbe intendere che hanno passato la notte insieme.

Il giorno dopo, Alessandro Autera è tornato a parlare su Instagram, dicendo che Carlotta, se volesse riscattarsi, avrebbe dovuto avere un atteggiamento diverso. Lei ribatte di non sapere quale sia questo passato, ma forse si riferirebbe ad un suo ex. Entrambi, però, concordano su una cosa: non erano fidanzati, ma è finita per divergenza di vedute.

Le domande dei fan a Carlotta Adacher: lei e Alessandro Autera non sono più una coppia?

Ecco alcune delle numerose domande che i fan hanno chiesto a Carlotta Adacher su Instagram: