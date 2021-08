Royal Family, che gaffe per il principe Harry: i fan se ne sono accorti! E’ accaduto a proposito di una recente dichiarazione sull’Afghanistan

A livello di geopolitica internazionale il ritiro degli Stati Uniti dall’Afghanistan ha creato un grosso scalpore, mediatico e politico. Molti alleati non si sono ritenuti d’accordo con la mossa operata da Biden e temono grosse ripercussioni in una terra da sempre a rischio. Anche la Gran Bretagna non è del tutto in linea e il premier Boris Johnson ha invocato un paio di giorni fa un incontro virtuale del G7 per discutere del da farsi. In tutto questo fermento di reazioni, il principe Harry aveva espresso la sua visione nella giornata di ieri, attraverso un comunicato della sua fondazione Archewell, con riferimento agli Invictus Games. Un pensiero a tutti quei soldati che hanno combattuto anche al suo fianco (ha partecipato a due missioni in terra asiatica) e al loro futuro. Un dolore condiviso anche su Twitter che però ha suscitato qualche dubbio di troppo a diversi fan. Molti di loro hanno infatti sottolineato come evidentemente il pensiero non fosse stato scritto direttamente dal duca del Sussex. A dar manforte alla loro tesi c’erano alcuni indizi sull’ortografia e i termini utilizzati, molto più americani che inglesi.

Royal Family, che gaffe per il principe Harry: riguarda il pensiero scritto sull’Afghanistan

Un utente sui social ha scritto: “Il modo con cui sono scritte alcune parole (americanismi) mostra che questo non è stato certamente frutto del pugno del principe Harry”.

Un altro ha affermato che era “la dichiarazione di Meghan e Harry l’ha semplicemente assecondata”.

Il duca e la duchessa del Sussex si sono detti “senza parole” sulla situazione in Afghanistan nel messaggio pubblicato sul loro sito web, che parlava anche del terremoto ad Haiti e della pandemia di Covid.

La coppia ha specificato: “Il mondo è eccezionalmente fragile in questo momento. Mentre tutti sentiamo i molti strati di dolore dovuti alla situazione in Afghanistan, rimaniamo senza parole.

“Mentre tutti osserviamo il crescente disastro umanitario ad Haiti e la minaccia che peggiori dopo il terremoto dello scorso fine settimana, siamo rimasti con il cuore spezzato.

“E mentre assistiamo tutti alla continua crisi sanitaria globale, esacerbata da nuove varianti e dalla costante disinformazione, siamo spaventati“. La prossima volta forse Harry farà più attenzione a pubblicare i suoi stati d’animo.