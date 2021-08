Rai, indiscrezione clamorosa: a rischio Daniele, Clerici e Bortone

Indiscrezione Rai, sarebbe a rischio l’esordio stagionale di alcuni programmi TV di punta del daytime classico di Rai 1

Lunedì 13 settembre prenderà ufficialmente il via la nuova stagione televisiva della Rai. Come di consueto, torneranno tutti i programmi più amati del daytime, tra cui Storie Italiane con Eleonora Daniele, È sempre mezzogiorno con Antonella Clerici e Oggi è un altro giorno con Serena Bortone. Confermati anche Unomattina e La vita in diretta, che dovrebbe tornare in onda con un giorno di ritardo.

Secondo quanto riferito da Davide Maggio, però, potrebbero esserci alcuni importanti problemi proprio per il 13 settembre. In una nota, la Rai parla infatti di un possibile sciopero.

Rai, rischio sciopero: problemi per Daniele, Clerici e Bortone?

Ancora non è arrivata la conferma definitiva ma, in una nota, la Rai parla di un possibile sciopero indetto per il 13 settembre (data di esordio della nuova stagione televisiva). Proprio per questo motivo, la normale programmazione televisiva: “Potrebbe subire delle importanti modifiche“, si legge.

Non resta che attendere e capire quali tipologie di problemi potranno esserci e se effettivamente i programmi attesi già per il lunedì andranno in onda come di consueto o ci saranno spiacevoli sorprese per i telespettatori.