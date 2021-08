Marcell Jacobs, durissimo sfogo dell’ex compagna: “È successo con suo figlio”

Duro sfogo dell’ex fidanzata di Marcell Jacobs. Andiamo a vedere cos’è successo tra il centometrista ed il suo figlio.

Marcell Jacobs si è reso protagonista di un oro storico alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ma adesso è vittima di un attacco dell’ex compagna, Renata. Infatti mentre il campione Olimpico è in vacanza a Sabaudia insieme alla compagna Nicole Daza, l’ex fidanzata è andata all’attacco raccontando quello che è successo una volta tra Marcell ed il primogenito Jeremy. Una rivelazione arrivata direttamente su Instagram.

Infatti mentre Marcell si gode la sua vacanza a Sabaudia, l’ex Renata ha rivelato come Jacobs non abbia ancora rivisto il suo piccolo Jeremy. Su Instagram la ragazza ha rivelato: “Per tutti quelli che mi stanno chiedendo continuamente se Jeremy è in vacanza con suo papà Marcell, la risposta è no. Anzi, stiamo ancora aspettando la sua chiamata da quando è rientrato da Tokyo“.

Marcell Jacobs, l’ex fidanzata accusa: “Stiamo ancora aspettando la sua chiamata da quando è rientrato da Tokyo”

Non è di certo la prima accusa quella dell’ex fidanzata nei confronti di Jacobs. Infatti dopo la vittoria dell’oro, Renata scrisse sui social: “Siamo fieri de tuo risultato CAMPIONE DEL MONDO! Qui qualcuno non vede l’ora di riabbracciarti, spero che un giorno lo capirai!“. L’appello della donna, però, pare sia stato completamente ignorato.

Infatti Marcell non ha mai replicato pubblicamente alle accuse. Renata quindi sembrerebbe essere rimasta contenta della vittoria alle olimpiadi, ma allo stesso tempo desidererebbe un Marcell maggiormente presente nella vita del piccolo Jeremy. Vedremo se stavolta Jacobs risponderà all’appello pubblicamente o se rimedierà in privato.