Fortnite, arrivano accuse pesantissime: “Ci stanno copiando”

Non c’è pace per Fortnite, alle prese con una nuova polemica. Gli sviluppatori di un noto videogioco tuonano: “Ci stanno copiando”

Fortnite continua ad aggiornarsi. Da non molto tempo, è disponibile in-game la nuova modalità Impostori, e sta già facendo parecchio discutere. Il tutto si svolge in una mappa con più stanze chiamata The Bridge. Dieci i giocatori totali, di cui otto agenti e due impostori, con i primi che devono capire chi sono i secondi.

Un funzionamento piuttosto semplice, ma già visto. Si tratta infatti dell’esatta dinamica su cui è basato Among Us, altro videogioco esploso nei mesi passati e che ora si prepara ad accusare pesantemente Epic Games.

Fortnite copia Among Us? Arrivano le accuse ufficiali

It’s okay tho they flipped electrical and medbay and connected security to the cafeteria. pic.twitter.com/XXVsJPpiXn — Gary Porter (@supergarydeluxe) August 17, 2021

Non si sono fatte attendere le prime accuse ufficiali da parte degli sviluppatori di Among Us nei confronti di Fortnite, colpevole di aver praticamente copiato le dinamiche del gioco. A partire dalla mappa, passando per numero di giocatori e di modalità con la quale arrivare alla vittoria: tutto è identico a quanto succede di norma su Among Us.

Victoria Tran, community director del videogame, ha dichiarato che avrebbe quantomeno gradito una richiesta di collaborazione da parte di Epic Games. Ma così evidentemente non è stato.