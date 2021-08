Diletta Leotta-Can Yaman, nuovo colpo di scena: rivelazione bomba!

Nuovo colpo di scena tra Diletta Leotta e Can Yaman, con i due che potrebbero tornare insieme. Nelle ultime ore è arrivata una clamorosa rivelazione.

Tra Can Yaman e Diletta Leotta la storia d’amore non sarebbe ancora finita. Infatti i due non si sono fatti più vedere insieme dopo la presentazione con le rispettive famiglie. Sui social, invece, vige un silenzio assordante che devia ogni indiscrezione di Gossip. Al momento quel che è certo è che Can non ha partecipato alla festa di compleanno della Leotta.

Inoltre nelle ultime ore è arrivata una clamorosa indiscrezione lanciata dal settimanale DiPiùTv. Infatti stando alle parole del settimanale: “Can e Diletta sono veramente legati e fanno sul serio. Il loro è amore vero. E, anche se ci sono state delle incomprensioni e adesso sono lontani, la loro storia non può finire così“. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo tra i due.

Diletta Leotta e Can Yaman ci riprovano? L’ultima indiscrezione

E’ tutto vero quindi l’allontanamento tra Can Yaman e Diletta Leotta. Infatti i due dopo l’ultimo litigio sarebbero pronti a fare pace, ma la distanza non aiuta. Mentre Diletta è nella sua Catania, Can Yaman è tornato in Turchia dopo aver firmato un contratto in Italia. Il turco, infatti, è pronto a diventare la nuova stella delle fiction italiane ed ha firmato un contratto per lavorare con Francesca Chillemi.

Infatti dopo i due successi di Daydreamer e Mr.Wrong, Yaman reciterà in ‘Viola come il mare’ proprio con l’ex Miss Italia. Can si sta preparando per esordire al meglio sul piccolo schermo italiano. Infatti l’attore turco si è anche trasferito a Roma, dove doveva convivere con Diletta Leotta che però vive a Milano. Vedremo quindi cosa succederà tra i due e se ci sarà il riavvicinamento.