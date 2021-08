Calciomercato Milan, Maldini lavora al clamoroso ritorno: si può fare!

Calciomercato Milan, i rossoneri potrebbero arricchirsi di una preziosa pedina in mezzo al campo. Si tratterebbe di un ritorno

Il Milan è tra le squadre più attive in questa sessione di calciomercato. Oltre 60 milioni di euro già spesi, con almeno altri 2-3 colpi in chiusura da qui al 31 agosto. Alessandro Florenzi è ormai prossimo a viaggiare in direzione Milano per effettuare le visite mediche, e anche il giovane Yacine Adli del Bordeaux sembra ormai essere cosa fatta.

Ma non è finita qui. Maldini sembra essere scatenato, e vuole regalare a Stefano Pioli altri due giocatori. Se per il trequartista si aspetterà un’occasione di fine mercato, per il quarto centrocampista potrebbe esserci un clamoroso ritorno.

Calciomercato Milan, Bakayoko pronto a tornare: i dettagli

Il Milan è pronto a riaccogliere Bakayoko a San Siro. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, Maldinistarebbe accelerando per chiudere il colpo già nei prossimi giorni. Visti gli ottimi rapporti col Chelsea, l’idea è quello di chiudere con la formula del prestito (ed eventuale diritto di riscatto).

Ancora non si può parlare di fumata bianca, ma tutto lascia pensare che si possa arrivare alla definizione in fretta. Così Stefano Pioli avrà anche il vice Kessié e potrà contare su un reparto di livello.