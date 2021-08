Calciomercato Inter, c’è un nome nuovo in entrata: tifosi entusiasti! Marotta e Ausilio potrebbero chiudere la trattativa in tempi relativamente brevi

Non manca ormai molto alla chiusura del mercato. Due settimane in cui si deciderà il valore delle squadre di Serie A, tutte coinvolte in un giro di affari che stenta a decollare. L’Inter si è resa protagonista delle cessioni più rumorose, con Hakimi al Psg e Lukaku al Chelsea e ha dovuto fare i conti anche con lo stop forzato di Eriksen. Di certo Ausilio e Marotta hanno mantenuto un certo ordine nei rimpiazzi, andando a prendere esattamente dei sostituti mirati. Dumfries, Dzeko e Calhanoglu sono di un livello inferiore rispetto ai partenti ma ricoprono esattamente gli stessi ruoli. I trasferimenti in entrata non sono certo terminati in casa nerazzurra. Dopo il veto alla cessione di Lautaro Martinez (il Tottenham aveva bussato con una proposta di 70 milioni per l’argentino) si cercano profili non troppo costosi. Il bilancio al momento è stato ripianato, ma solo una piccola parte dei soldi di Lukaku potranno essere reinvestiti. Ecco quindi che le piste che portano a Zapata e Correa diventano sempre più fredde. L’argentino della Lazio è il preferito di Simone Inzaghi per l’attacco, ma Lotito non scende sotto i 37 milioni di valutazione. Decisamente troppi per i nerazzurri.

Calciomercato Inter, c’è un nome nuovo in entrata: Marcus Thuram

Dopo aver vagliato le piste Insigne e Weghorst, ora ad Appiano Gentile ha preso quota un altro nome piuttosto interessante. Stiamo parlando di Marcus Thuram, il figlio di Lilian, che milita nel Borussia Moenchengladbach. I tedeschi hanno affrontato l’Inter lo scorso anno in Champions League e lui fu uno dei migliori in campo a San Siro (2-2). Il 24enne francese, nato a Parma, è pronto per il grande salto e sarebbe finito in cima lista dei desiderata nerazzurri, come riportato dalla Gazzetta dello Sport. Il club tedesco parte da una valutazione di almeno 30 milioni ma potrebbe aprire ad un prestito con obbligo di riscatto. Il profilo giovane e la possibilità di valorizzazione stanno portando Marotta e Ausilio a prenderlo seriamente in considerazione, sia come spalla di Dzeko che come alternativa allo stesso bosniaco. Il ragazzo sarebbe contento di provare un’esperienza in Serie A e ha già dato disponibilità alla trattativa. Nei prossimi giorni potrebbe davvero sbloccarsi qualcosa di nuovo per l’attacco interista. I tifosi attendono fiduciosi.