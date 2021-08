Ballando con le Stelle, clamoroso ritorno: avrà un altro ruolo! Milly Carlucci l’avrebbe scelta per far parte della contro giuria

Quindici stagioni e 160 puntate, a partire dal 2005. Numeri assolutamente straordinari per ‘Ballando con le Stelle’, che si appresta a tornare sugli schermi di Rai 1 subito dopo l’estate. Milly Carlucci e il suo staff sono pronti a riempire il sabato sera degli italiani con alcune novità e la classica passione e trasporto. Ci saranno come di consueto i soliti volti noti dei concorrenti e anche qualche possibile ritorno in altre vesti. Stando a quanto riportato da TvBlog, una delle vecchie conoscenze della passata stagione, Alessandra Mussolini, potrebbe rientrare nella veste di contro giurata. Questa figura andrebbe ad opporsi ai cinque giudici storici, andando a creare un dibattito che dovrebbe vivacizzare ulteriormente il programma.

Ballando con le Stelle, clamoroso ritorno: Alessandra Mussolini potrebbe far parte della contro giuria

La nota politica è stata tra i personaggi più apprezzati in pista nel recente passato, cimentandosi anche piuttosto bene nelle vesti di ballerina. Ora dovrebbe balzare da quest’altra parte della barricata, chissà se con le stesse fortune.

La stessa esponente di Forza Italia ha spiegato ai microfoni dell’Adnkronos: “In Rai farò una cosa tranquilla, non so quello che mi faranno fare, sarà una sorpresa”. Un modo per aumentare la curiosità del pubblico che spera di rivederla all’interno del piccolo schermo. Recentemente è stata impegnata anche ne ‘Il Cantante Mascherato‘, sempre al fianco di Milly Carlucci. La Mussolini è stata un’antesignana delle donne della politica in Tv, aprendo la strada ad altre, come Nunzia De Girolamo. Il volto del Centro Destra è diventata addirittura una conduttrice recentemente, con il programma ‘Ciao Maschio’, in onda per 14 puntate tra febbraio e maggio 2021. La sua carriera alternativa sembra essere iniziata piuttosto bene e potrebbe anche ispirare il futuro della collega.