Anticipazioni Una Vita: Genoveva sotto accusa, ma avrà un’alleata

Anticipazioni Una Vita: Genoveva sotto accusa per la morte di Marcia, ma la donna troverà un’alleata preziosa e inaspettata

Come in tute le soap, anche qui c’è chi la ama e chi la odia. Ma nelle prossime puntate di Una Vita si annunciano giorni non facili per Genoveva. La donna infatti rimane la principale sospettata per la morte di Marcia e il suo principale accusatore è il marito, Felipe.

Ma tutti gli sforzi dell’avvocato si riveleranno in qualche modo vani perché la moglie ha una carta importantissima da giocare in sua difesa. Una mano infatti le arriverà da una persona che davvero nessuno si aspetta: è Laura, la cameriera che dovrebbe testimoniare contro di lei in tribunale e invece non andrà così.

Anticipazioni Una Vita: Genoveva sotto accusa, arriverà il momento del verdetto

Tutto stanno aspettando la testimonianza in tribunale di Laura, unica ad aver visto Genoveva col il coltello insanguinato in mano. A sorpresa però la ragazza, quando potrebbe inchiodare la sua rivale, si rimangia tutto salvando di fatto la Salmeron. Un cambio in corsa che farà arrabbiare Felipe, tanto che l’avvocato incrociando Laura fuori dal tribunale l’aggredirà.

La anticipazioni di Una Vota confermano che sarò un processo ad altissima tensione, con Genoveva che come al solito cercherà di farsi passare come perseguitata. E al momento del verdetto… beh, questo non ve lo sveliamo ancora, anche se dovete aspettarvi un clamoroso colpo di scena.