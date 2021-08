Alyssa Milano, terribile incidente per l’attrice: le sue condizioni. Al momento dell’impatto si trovava in compagnia dello zio Mitch Carp

Terribile incidente per Alyssa Milano nelle ultime ore. Come viene riportato dal sito TMZ, l’attrice americana è stata coinvolta in uno scontro automobilistico a bordo di un Suv, guidato dallo zio Mitch Carp. L’evento si è verificato martedì 17 agosto nei dintorni di Los Angeles e fortunatamente non ha avuto conseguenze tragiche. La causa dell’impatto sarebbe dovuta ad un malore accusato dal signor Carp (probabilmente un infarto) che ha perso il controllo dell’auto nel bel mezzo dell’autostrada. Come riportato dalle forze dell’ordine locali, Alyssa Milano ha praticato la rianimazione cardiopolmonare al parente stretto prima dell’arrivo dei soccorsi.

La star si trovava sul lato del passeggero ed è riuscita a prendere il controllo del mezzo non appena si è resa conto di cosa stava succedendo. Alla fine ha fermato la Ford nera in mezzo a due corsie, riportando solo un grosso danno alla fiancata destra, ma senza ribaltarsi.

Per lei non ci sono state conseguenze fisiche ed è potuta tornare a casa con il marito Dave Bugliari, piuttosto scioccata dall’episodio. Su Twitter qualche ora dopo ha voluto commentare:

“Dovremmo prendere ogni opportunità che abbiamo per proteggere le persone che amiamo. Vaccinatevi. Indossate le mascherine. Mettete via le vostre armi. Imparate la rianimazione cardiopolmonare. Piccole azioni sensate. Non è difficile prendersi cura gli uni degli altri. Ma è importante“. Speriamo che anche lo zio si possa riprendere presto.

We should all take every opportunity we have to protect the people we love. Get vaccinated. Wear masks. Lock up your guns. Learn CPR. Small, common-sense actions.

It’s not hard to take care of each other, but it is important.

— Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) August 18, 2021