Alberto di Monaco e Charlene, la rivelazione choc che arriva dalla cugina

La cugina di Grace Kelly, la madre di Alberto di Monaco, ha fatto alcune dichiarazioni incredibili riguardo la relazione fra Charlene e suo marito. Perchè ormai non si vedono da mesi? Ecco i dettagli.

Sono ormai diversi mesi che Charlene di Monaco si trova in Sudafrica, mentre il marito Alberto di Monaco è rimasto nel Principato con i loro figli. Le motivazioni ufficiale di questa separazione sono le gravi condizioni di salute di lei. Dopo un primo intervento, ne ha subito un secondo, della durata di ben quattro ore, a causa di un’infezione delle vie respiratorie.

Il principe Alberto ed i figli sono andati a trovarli solo una volta, anche se il marito ha raccontato più volte di avere in programma un secondo viaggio. Le indiscrezioni riguardo una possibile separazione fra i due, scenario non nuovo nel Principato di Monaco, sarebbero ora confermate da una fonte autorevole.

Charlene ed Alberto di Monaco, è finita? Parla la cugina

Christa Mayrhofer-Dukor è la cugina di Grace Kelly, che fu la madre del Principe Alberto di Monaco: in un’intervista esclusiva al settimanale Oggi, ha raccontato che i rapporti fra Charlene ed il marito sarebbero completamente logorati. Fra i due, insomma, sarebbe chiaro che la relazione sarebbe finita, ed ognuno avrebbe preso la sua strada.

La cugina ha raccontato che Alberto e Charlene di Monaco sono in una fase di allontanamento, non solo fisico. Queste confidenze le sarebbero state fatte dal principe di Monaco, che in una telefonata le avrebbe raccontato dei problemi coniugali della moglie e madre dei loro due figli Gabriella e Jacques.