Dopo tutto il gossip che si è scatenato negli ultimi giorni, l’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di fare chiarezza e smentire ogni voce: lui sarebbe stato lasciato con un messaggio su Whatsapp, ed in questo momento starebbe soffrendo.

C’è tanta amarezza da parte di Luca Onestini per essere stato lasciato all’improvviso dalla donna che amava moltissimo, Ivana Mrazova. Lo sfogo fatto sui propri canali social, infatti, ha chiarito che la decisione è stata presa da lei, che lo ha informato attraverso un messaggio su Whatsapp che ha chiuso all’improvviso quattro anni di relazione.

LEGGI ANCHE >>> Uomini e donne, una coppia è in crisi? I fan non possono crederci

NON PERDERTI >>> Uomini e Donne, ritorno di fiamma: come stanno veramente le cose?

L’ex tronista di Uomini e Donne non nasconde di star soffrendo “come un cane“: è visibilmente scosso, anche se nel parlare riesce magistralmente a mantenere la calma. Quello che più di tutto lo fa innervosire, però, sono le continue indiscrezioni su delle sue presunte frequentazioni amorose, a pochi giorni dalla rottura con Ivana.

Uomini e Donne, Luca Onestini fa una rivelazione bomba: la ex di Paolo Brosio ha già un altro uomo?

L’ex tronista di Uomini e Donne, Luca Onestini, ci tiene a chiarire che dopo essere stato lasciato su Whatsapp non ha frequentato nessuna. Lui non passerebbe “di fiore in fiore“, ma starebbe semplicemente soffrendo. Poi smonta il gossip su di lui: c’è una ragazza spagnola a cui ha messo un mi piace sotto una foto, ma nega di conoscerla.

LEGGI ANCHE >>> Uomini e Donne, paura per l’ex tronista: l’eruzione cutanea spaventa i fan

Secondo Luca Onestini, mettere un like sui social è anche un atto di gentilezza, e fa felici le persone. Lui racconta di metterne molti. Poi passa al presunto gossip fra lui e l’ex fidanzata di Paolo Brosio, Marialaura De Vitis. Luca racconta di averla effettivamente vista arrivare al tavolo dove stava con altre persone, ma lei era accompagnata da un altro uomo.

Onestini non fa chiarezza sul rapporto che sembrava esserci fra l’ex di Paolo Brosio ed il suo accompagnatore, ma lo ripete più volte, facendo pensare che La De Vitis abbia già un nuovo amore. L’ex tronista racconta anche di non averci scambiato una parola, e poi invita a prendere le distanze da quelle persone che continuano a inventarsi storie.

Ecco alcuni dei video condivisi dall’ex tronista Luca Onestini: