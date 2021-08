Temptation Island, nasce una nuova coppia? Sorpresi insieme

Dopo Temptation Island è finita tra Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti. La 37enne è stata sorpresa in compagnia di un tentatore del reality

Dopo l’esperienza vissuta al reality di Mediaset, Temptation Island, la coppia di fidanzati formata da Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti sembra essere arrivata definitivamente al capolinea. Tommaso ha dichiarato che avrebbe fatto il tutto e per tutto per riconquistarla, ma la Nulli Augusti è stata chiara: per il suo ex il sentimento è svanito.

Difatti, Valentina è stata sorpresa accanto ad un altro ragazzo: Manuel Di Bernardo. Le foto che ritraggono i due insieme in un ristorante di Roma sono state pubblicate da Gossip.it. La Nulli e Di Bernardo sono sembrati in sintonia tra carezze e abbracci.

Tommaso e Valentina avevano deciso di mettersi in gioco per risolvere i problemi del 19enne che era particolarmente possessivo della sua ragazza. Se in un primo momento Tommaso non ha ceduto alle tentazioni mostrandosi un bel po’ disturbato dai comportamenti di Valentina nel villaggio delle ragazze, ha poi deciso di lasciarsi andare alla tentatrice Giulia Cerini. Con questa ultima non c’è stata nessun seguito dopo il programma.

Valentina Nulli Augusti sorpresa con Manuel Di Bernardo: cosa c’è con il bel tentatore di Temptation Island?