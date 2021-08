Tedua, terribile incidente stradale: le condizioni dell’artista. Lo stesso rapper ligure ha raccontato su Instagram l’accaduto

Il rapper Tedua (all’anagrafe Mario Molinari) se l’è vista davvero brutta nelle ultime ore. Uno degli artisti più in voga della scena italiana è stato coinvolto in un grave incidente automobilistico, mentre si trovava in autostrada. La sua macchina è schizzata via su una pozza d’acqua causata dalla pioggia, nel bel mezzo della carreggiata. Un effetto acquaplaning che non gli ha permesso di mantenere il controllo, nonostante viaggiasse entro i limiti di velocità di 120 km/h. La vettura si è frantumata contro i guardrail ed è rimasta in mezzo alla corsia, come testimoniato dalle immagini condivise dal musicista sulla sua pagina Instagram. Proprio attraverso i social, il ragazzo ligure ha espresso tutto il suo spavento e la gratitudine per poterlo raccontare senza aver riportato danni significativi.

Tedua, terribile incidente stradale: per fortuna sta bene

Ancora frastornato, Tedua ha subito voluto tranquillizzare tutti: “Sono sotto shock ma sto benissimo davvero, mi han fischiato un po’ le orecchie per l’airbag, ma comunque meno di quando ascolto certi dischi, ok dai sdrammatizziamo”.

Poi ha voluto riportare alla mente di tutti il famoso ‘club dei 27’, ovvero la tragica coincidenza che ha visto morire a 27 anni artisti del calibro di Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison e Kurt Cobain.

“Club 27 schivato, giuro che La Divina Commedia non è mai stata così vicino alle porte dell’inferno. Caronte non era il mio turno don’t f… with me…”.

Nonostante quello che gli è appena accaduto, il rapper ha poi lanciato un appello ai fan: “Ragazzi la vita è una vi prego, mentre stanno levando le foto delle donne a Kabul non dividiamoci tra di noi a causa del Covid e così via…”.

Insomma a quanto pare il brutto episodio non ha lasciato fortunatamente strascichi e al di là del grande spavento tutto è filato per il verso giusto. A rincuorarlo ci hanno pensato anche alcuni giovani colleghi come Mecna, che nei commenti ha postato tre emoji a simboleggiare forza e ripresa.