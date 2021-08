Royal Family, la decisione stupisce tutti: succederà molto presto e sarà la conferma che le tensioni nella famiglia esistono ancora

Non c’è solo la nuova autobiografia di Harry, in uscita a settembre, ad agitare i sonni o gli incubi in seno alla Royal Family perché un altro appuntamento si sta avvicinando. Sempre a settembre o al massimo il mese dopo, dovrebbe essere programmato il battesimo della piccola Lilibet Diana e anche quello rischia di creare una nuova frattura.

A luglio, quando era tornato a Londra per inaugurare la statua dedicata alla mamma, Harry aveva fatto sapere che nei loro programmi c’era quelli di far battezzare la bimba a Windsor. In fondo era stato così anche per Archie due anni fa, quando il primogenito aveva due mesi. Oggi però sembra che i programmi siano di nuovo cambiato e la grande riconciliazione non ci sarà.

Royal Family, la decisione stupisce tutti: una nuova occasione persa?

Secondo Richard Fitzwilliams, noto esperto della Royal Family, Harry e Meghan sono ancora arrabbiati con la stampa britannica anche perché criticato per non aver reso noti i padrini di Archie. E per questo come ha spiegato all’Express, “è probabile che la bambina sarà battezzata in California anche se ci sono voci di un possibile battesimo a Windsor”.

Al momento quindi torna in auge la California, per far giocare in casa Meghan, in una località e con una data segreta per non turbare la quiete della famiglia. Rimane però il dubbio legato a chi potrà partecipare partendo dall’Inghilterra. La regina Elisabetta II sarebbe stata invitata, in fondo la bambina porta il suo nomignolo, ma non si muoverà per andare negli States. E gli altri membri della famiglia, a partire da William, sono ancora in guerra aperta.