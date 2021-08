Grande Fratello Vip, Paolo Brosio sostituito da un ex tronista? Spunta una nuova pista sentimentale, risvolto clamoroso

Come in una telenovela, forse anche meglio. Perché ci sono coppie nate al Grande Fratello Vip e che poi scoppiano. Altre che invece esistevano già prima ma non hanno resistito alla furia del reality di Canale 5. E succede anche che i loro destini di intreccino, con risvolti potenzialmente clamorosi.

Succede che negli ultimi giorni l’ex tronista e gieffino Luca Onestini sia arrivato al capolinea con Ivana Mrazova, conosciuta proprio durante il reality di Canale 5. Fin qui nulla di strano, se non fosse che partecipando ad un evento ha incontrato Marialaura De Vitis, modella, influencer ne fresca ex di Paolo Brosio dalla primavera scorsa.

Grande Fratello Vip, Paolo Brosio sostituito da un ex tronista: il gossip impazza

Chi li ha visti, parla di intesa immediata e di una certa complicità tra i due ragazzi. E l’esperto di gossip Alessandro Rosica, noto paparazzo, garantisce che Luca e Marialaura abbiano anche dormito insieme quella sera.

Silenzio tombale da parte dei diretti interessati che però fino ad ora non hanno nemmeno smentito. resta il fatto che sono entrambi single, ora che Luca Onestini ha messo la parla fine alla storia durata quattro anni con la Mrazova (i motivi non sono chiarissimi). La bella Marialaura invece già da qualche mese ha mollato Paolo Brosio e di recente è stata avvistata con il rapper Lollo G.

Siamo quindi di fronte ad una nuova coppia potenziale oppure è solo un modo per continuare a far parlare di loro? Il tempo come al solito ci dirà in quale direzioen stiamo andando.