Grande Fratello Vip, il cast perde un altro pezzo: il motivo è chiaro

Grande Fratello Vip, il cast perde un altro pezzo: il suo nome è saltato fuori più volte ma non potrà esserci e spiega anche il motivo

Segnatevelo sul calendario già adesso e non prendete impegni: lunedì 13 settembre 2021, prima puntata del Grande Fratello Vip 6. Torna il reality di Canale 5, tornerà pure Alfonso Signorini accompagnato in questa edizione da Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Ma ancora non sappiamo chi saranno i concorrenti anche diversi nmi siu stanno chiamando fuori.

Come Cristina D’Avena che al settimanale ‘Chi’ ha spiegato i motivi: “Tra l’Isola dei Famosi e Grande Fratello mi avranno chiamato cento volte, ma non riuscirei a essere me stessa con un occhio puntato sempre addosso. Il buio e il Grande Fratello mi fanno tantissima paura. L’aereo anche, ma quello spero di ricominciare a prenderlo”.

Grande Fratello Vip, un nome è ufficiale ma ci sono anche tanti altri candidati per la Casa

L’unico nome praticamente certinel cast del Grande Fratello Vip 6 al momento è quello di Katia Ricciarelli che avrebbe già firmato. Insieme a lei però ce ne sono altri indicati da più fonti. Come le showgirl Miriana Trevisan e Justine Mattera, Anna Lou Castoldi (figlia di Morgan e Asia Argento), la prezzemolina Francesca Cipriani, l’ex tronista Sophie Codegoni, l’ex Miss Italia e conduttrice Manila Nazzaro, l’ex corteggiatrice e influencer Soleil Sorgé.

Tra gli uomini i più gettonati sono l’ex azzurro di nuoto Manuel Bortuzzo, l’attore Alex Belli, Michele Casalino, modello ed ex Uomini e donne, il giornalista Amedeo Goria, l’attore Davide Silvestri, Nicola Pisu (figlio di Patrizia Mirigliani) e Tommaso Eletti, ex concorrente Temptation Island 2021.