Giulia Salemi sconvolta: il motivo del suo doloroso sfogo. La modella italiana ha espresso il suo pensiero sull’Afghanistan

Le vicende che stanno riguardando l’Afghanistan ha sconvolto tutto il mondo. La decisione di Biden di ritirare le truppe americane, e di conseguenza tutto il blocco alleato occidentale, ha innescato una serie di reazioni contrapposte. La salita al potere dei talebani nella roccaforte di Kabul pone il problema della sconfitta del tentativo di esportare la democrazia, come annunciato negli ultimi 20 anni. Una resa che è stata paragonata alla sconfitta del Vietnam e che brucia fortemente nell’opinione pubblica.

Su un tema così importante ha voluto dire la sua anche Giulia Salemi, che ha postato un pensiero piuttosto profondo.

“Trovo tutto molto triste, questa disparità tra sessi, il fatto che si possa ancora vivere nel terrore, con oppressione e violenza”. L’origine iraniana della madre la rende particolarmente sensibile ai temi della shariah che riguardano le donne.

Giulia Salemi sconvolta: il suo sfogo sulla situazione in Afghanistan

In riferimento alla giornata di ieri ha scritto: “Questo non é un ferragosto che ci auguravamo di vivere nel 2021″. Un netto passo indietro nella libertà individuale che al giorno d’oggi è veramente inammissibile.

La difficoltà di poter intervenire in quella zona per istituire la democrazia e addirittura abbandonarli dopo 20 anni di missione la rende davvero esterrefatta.

“Non mi capacito del fatto che nessuno riesca a fare qualcosa” ha scritto piuttosto delusa Giulia Salemi.

Il suo tentativo di mobilitare l’opinione pubblica è davvero encomiabile e testimonia la profondità dei suoi ragionamenti su questo tipo di temi delicati. Assieme a lei, diversi personaggi dello spettacolo e dello showbusiness si stanno spendendo per non abbandonare un popolo tornato ora in mano ai talebani.