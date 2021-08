Flavio Insinna, decisione a sorpresa della Rai: c’è lo stop. Il presentatore è tornato protagonista sulla rete ammiraglia con ‘Il pranzo è servito”

Dopo le edizioni indimenticabili con Corrado grande mattatore e un totale di 2760 puntate, spalmate in 12 stagioni, quest’anno è tornato ad allietare il pubblico televisivo nel lunch time. Stiamo parlando de ‘Il pranzo è servito‘, in onda in fascia quotidiana dalle 14.00 alle 14.50 (circa), dal lunedì al venerdì. Con grande stupore dei fan il programma non è andato in onda ieri e non sarà visibile nemmeno oggi. L’ultima puntata resta quella del 13 agosto, prima del week end estivo per eccellenza. Inizialmente sui social si era diffuso il timore che ci fosse qualche problema legato agli ascolti del format che ha debuttato nel 1982. A chiarire tutto ci ha pensato però il palinsesto della Rai, dove viene specificato che per la consueta pausa ferragostana, il 16 e il 17 non sarà in onda ‘Il pranzo è servito’.

Flavio Insinna, decisione a sorpresa della Rai: due giorni di stop per ‘Il pranzo è servito’

Al suo posto i telespettatori hanno potuto seguire una puntata registrata di Linea Blu, che è andata in onda anche ieri sempre alle 14. La notizia è stata diffusa da Il Corriere della città.

Nessuna crisi quindi per Flavio Insinna, che dopo il grandissimo successo dei ‘Pacchi‘ (Affari Tuoi) si è ritagliato un nuovo ruolo di primo piano all’interno dei format di Viale Mazzini.

Per lui è un momento fortunato anche dal punto di vista personale. Si parla infatti della possibilità di un figlio in arrivo per l’attore nato nell’accademia di Gigi Proietti e la compagna Adriana Riccio. Per ora solo un’idea ma che potrebbe trasformarsi presto in realtà.