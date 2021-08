Ex on the beach, è invasione dei naufraghi dell’Isola dei Famosi: i dettagli

Manca ormai poco all’inizio della terza edizione di Ex on the beach: questa volta, nel cast ci sarà l’invasione degli ex naufraghi dell’Isola dei Famosi per il programma che sarà trasmesso da Sky e Now Tv.

Il docu-reality Ex on the beach – Italia è stato trasmesso per la prima volta nel 2018 con la conduzione di Elettra Lamborghini. È poi tornato in onda nel 2020 con la doppia conduzione dei fidanzati Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser. I due sono piaciuti moltissimo, e sono stati ri-confermati ufficialmente anche per la terza edizione del programma.

LEGGI ANCHE >>> Isola dei Famosi, due ex naufraghi insieme alla conduzione: che sorpresa!

NON PERDERTI >>> Isola dei Famosi, l’amara confessione di un naufrago: “Fa ancora male”

Ad Ex on the beach, i concorrenti sono tutti single, e si ritrovano in una località esotica per conoscersi e trovare il nuovo amore. I loro ex, però, faranno capolino nel programma e cercheranno di mandare tutto all’aria. Se le prime due stagioni sono state trasmesse a Pattaya e Marbella, per la terza edizione non è ancora stata svelata la location da sogno.

Ex on the beach: ecco il cast della terza edizione

Nella terza edizione di Ex on the beach farà ritorno Matteo Diamante, che proprio in questo programma ha trovato la notorietà prima dell’Isola dei Famosi. Questa volta, però, rivestirà il ruolo di inviato e farà da spalla ad Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Novella 2000 precisa che Diamante descriverà i partecipanti ed alcuni aspetti delle loro relazioni.

LEGGI ANCHE >>> Elettra Lamborghini, l’annuncio è esaltante: pubblico in delirio

Oltre a Matteo Diamante, il cast di Ex on the beach sarà composto da altre tre persone: Fabiana Barra, Klea Marcu e Renato Biancardi. I partecipanti di questa terza edizione del programma non sono ancora noti, ma Matteo ha consigliato di essere il più possibili se stessi, evitando di forzare il proprio personaggio.