Da Grande, Cattelan svela i nomi di 5 ospiti: cast stellare. Il programma andrà in onda su Rai 1 dal prossimo settembre

E’ un momento estremamente fortunato per la carriera professionale di Alessandro Cattelan. Dopo gli ottimi risultati su Sky con il suo show EPCC (E poi c’è Cattelan) ora si aprono due nuovi capitoli. Il primo riguarda il programma di Netflix ‘Una semplice domanda’, che si articolerà in 8 episodi. Poi testa e cuore sul progetto di Rai 1, ‘Da Grande’, con prima puntata domenica 19 settembre.

I protagonisti saranno persone ormai adulte che racconteranno i loro cambiamenti rispetto a quando avevano 20 anni. Dai sogni e le aspettative, ai risultati raggiunti nel loro percorso personale e professionale. In questo modo potranno poi affrontare il tema dei loro primi 40 anni di vita, con un percorso introspettivo che potrebbe attrarre particolarmente i telespettatori.

Da Grande, Cattelan svela i nomi di 5 ospiti: da Luca Argentero a Carlo Conti

Il conduttore ex Sky ne ha parlato a Tv Sorrisi e Canzoni, entrando nei dettagli del progetto condiviso con la Rai. Il titolo (che riprende quello del noto film con Renato Pozzetto del 1987) esprime già il concept, ovvero la crescita a 360°. Lo stesso Cattelan, 41 anni, rientra perfettamente nel target degli ospiti invitati.

Proprio a proposito dei protagonisti che vedremo in Tv, l’ideatore ha svelato alcuni nomi degni di nota. Ci sarà sicuramente Luca Argentero, suo grande amico e diventato da poco padre. Poi vedremo Carlo Conti, definito una “colonna della Rai che vestirà i panni dell’attore che gli darà consigli per inserirsi nella tv di Stato”.

Poi la grande Elodie, per la quale è pronta una “esibizione bomba”. In più ci saranno anche Antonella Clerici, vera sponsor per l’approdo su Rai 1 di Alessandro, e i ragazzi de “Il Volo“, ovviamente a cui verrà chiesto di mostrare le loro performance canore.

Sarà presente il pubblico in studio, ma come confermato dalla produzione, con tutte le debite accortezze dovute alla pandemia di Covid.