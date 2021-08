Calciomercato Inter, in arrivo un bomber europeo: trattativa ben avviata! Simone Inzaghi avrà un’altra pedina in attacco oltre a Dzeko

Le manovre dell’Inter sul mercato sono pesantemente condizionate dai conti in rosso. La cessione record di Lukaku al Chelsea è servita a mettere a posto (parzialmente) il bilancio e non a finanziare gli acquisti. Il ritiro economico di Suning è ormai evidente e i nerazzurri devono auto gestirsi nonostante l’estremo bisogno di liquidità. Proprio per questo i sogni Zapata e Correa potrebbero rimanere tali da qui al 31 agosto. Se da un lato l’Atalanta spara alto per il centravanti colombiano, dall’altro Lotito non vuole fare sconti nemmeno per l’argentino. La Lazio ha bisogno di cedere un pezzo per l’indicatore di liquidità, ma sotto i 30 milioni non si mette nemmeno al tavolo delle trattative. Ecco quindi che Marotta e Ausilio stanno vagliando altre ipotesi. Lautaro Martinez, al meno di clamorosi ribaltoni dell’ultimo minuto, rimarrà a Milano, con o senza rinnovo di contratto. A lui e Dzeko andrà affiancato un altro giocatore di alto profilo, considerando anche le difficoltà fisiche di Sanchez (ai box per l’esordio di campionato). L’ultima trattativa porta in Germania e più esattamente al Wolfsburg.

Calciomercato Inter, in arrivo un bomber europeo: occhi su Weghorst

Il prescelto da Beppe Marotta sarebbe Weghorst, centravanti della nazionale olandese di 197 centimetri e oltre 90 kg. La scorsa stagione con il Wolfsburg ha messo a segno la bellezza di 25 reti in 41 partite (65 gol in totale dall’arrivo in Germania nel 2018). Numeri importanti per la punta schierata diverse volte anche da De Boer nell’ultimo Europeo, in cui è andato a segno nel 3-2 contro l’Ucraina. I costi dell’operazione si aggirano sui 15-20 milioni anche in considerazione del fatto che il ragazzo va in scadenza nel 2023 e ha già 29 anni (classe 1992).

Ha iniziato nel migliore dei modi anche questa Bundesliga, centrando il bersaglio nell’esordio dei ragazzi di Van Bommel contro il Bochum. I contatti con il suo agente sono già stati avviati, come riportato dalla redazione di Sky Sport, e in queste ore l’affare potrebbe entrare nel vivo. Sarebbe una validissima alternativa al neo arrivato Dzeko.