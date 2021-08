Anticipazioni Una Vita, importante rivelazione sconvolge Camino: è crisi

Le prossime anticipazioni della soap spagnola Una Vita portano alla luce numerosi colpi di scena: il matrimonio tra Camino e Ildefonso è in crisi

Nuovi colpi di scena attendono gli appassionati della soap spagnola Una Vita. I protagonisti di Acacias 38 dovranno fare i conti con numerosi problemi ed imprevisti che lasceranno il pubblico del piccolo schermo senza parole. Le nuove anticipazioni vedono al centro della scena il matrimonio di Camino e Ildefonso.

I due si trovano in un momento di crisi e le cose si complicheranno con l’arrivo di una lettera dall’Argentina. Cinta è in dolce attesa, presto assieme a Emilio diventerà genitore. A questo punto Camino e Ildefonso saranno spronati affinché anche loro possano avere un figlio. Ildefonso però non vuole lasciarsi andare alla passione insospettendo Camino

Il matrimonio tra Camino e Ildefonso è in crisi: spunta fuori un dettaglio pazzesco. Le anticipazioni di Una Vita

Intanto Camino si legherà sempre di più ad Anabel infastidendo Felicia. Ildefonso deciderà così di fare a sua moglie un’importante rivelazione: il marchesino è diventato impotente a causa di alcune ferite riportate in guerra. Dunque tra i due non c’è nessun’altra donna, ma la cosa sconvolgerà comunque Camino.

Nonostante ciò la Pasamar deciderà di dare a suo marito tutto il suo sostegno possibile, ma le cose tra loro prenderanno una brutta piega. Il loro matrimonio sarà ad un passo dalla rottura. Presto il segreto del marchesino verrà fuori, ma chi lo svelerà agli abitanti di Acacias 38? Le anticipazioni ci dicono che presto scoppierà l’impossibile.