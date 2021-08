Anticipazioni Beautiful, momenti difficili per Eric: arriva il ripensamento

Dopo la rottura Eric scopre che i suoi sentimenti per Quinn sono ancora forti. Insieme hanno trascorso momenti indimenticabili: tutte le anticipazioni di Beautiful

Le prossime puntate della storica soap americana Beautiful riserveranno al pubblico del piccolo schermo numerosi colpi di scena. Eric dopo aver messo fine al suo matrimonio con Quinn a causa del tradimento con Carter, avrà qualche ripensamento. Il Forrester attraverserà un momento difficile e le sue idee saranno molto confuse.

La Fuller gli ha regalato dei momenti fantastici che forse nemmeno un tradimento può cancellarli del tutto. Eric però sarà sorpreso da sua moglie quando le farà pervenire i documenti per il divorzio. Difatti la Fuller non si opporrà alla decisione del Forrester. Difatti, Quinn sembra esserci realmente innamorata di Carter tanto da frequentarlo ancora.

Per Quinn arriva il momento di scegliere tra Eric e Carter: tutte le anticipazioni sui prossimi episodi di Beautiful

La questione tra Eric e Quinn va avanti e intanto a Losa Angeles arriva Sheila. Questa ultima farà una sconvolgente confessione: è la madre biologica di Finn. Carter invece è sempre più vicino all’ufficializzazione della sua relazione con la Fuller. Ma cosa succederà a tal proposito?

Eric finalmente farà luce nei suoi sentimenti e deciderà di dare un’altra possibilità a Quinn. A questo punto la Fuller dovrà scegliere tra Eric e Carter ma per lei non sarà affatto semplice. Si prenderà del tempo per riflettere e per questo l’avvocato si sentirà ferito dalla designer di gioielli.