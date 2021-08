Amici, rivelazione inaspettata di Maria De Filippi: fan sorpresi. La conduttrice ha espresso una sua personalissima opinione sui concorrenti del programma

I programmi di Maria De Filippi sono a dir poco trainanti sul gruppo Mediaset, con ascolti sempre all’altezza delle aspettative. Il suo preferito, per stessa diretta ammissione, è ‘Amici‘. Un prodotto che ha creato e allevato nel corso del tempo, rendendolo un format invidiato e di assoluto successo. La conduttrice romana ha un rapporto speciale con i suoi concorrenti, quasi come una mamma e una confidente speciale. In un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù e riportata da Blogtivvu, la De Filippi ha spiegato:

“Devo ammettere che amo coccolare i miei ragazzi come alle persone a cui voglio bene. Sono molto protettiva. Questo atteggiamento solitamente lo uso anche con gli ospiti delle mie trasmissioni perchè mi sento responsabile nei loro confronti, avendoli invitati io. Ovviamente il meglio lo riservo a chi fa parte della mia famiglia. Ad esempio a Maurizio, mostro il mio ‘spirito di protezione’ obbligandolo alla dieta“.

Amici, rivelazione inaspettata di Maria De Filippi: le sue preferenze tra i concorrenti del talent show

Nello specifico però le è stato chiesto di quale ragazzo uscito dall’accademia era più orgogliosa.

“Non c’è un ragazzo di cui sono più orgogliosa e altri di cui lo sono meno. La cosa che mi fa più felice è consentire a tutti coloro che passano per Amici di vivere della propria passione almeno nel corso di quell’anno di programma. E questo è un lusso nella vita“.

Senza sbilanciarsi troppo, però, una forte soddisfazione la lega a Giulia Stabile, che ha partecipato all’ultimo anno di ‘Amici‘ ed entrata a far parte del corpo di ballo di ‘Tu si que vales’.

“È stata la stessa Maria De Filippi a dirmelo – spiega la ragazza -. Lì per lì non ci ho capito nulla. Non ci potevo credere. Sono rimasta di sasso. Naturalmente ho detto subito di sì. In pratica eseguirò le coreografie che gli allievi dovranno poi imparare“. Un grandissimo in bocca al lupo per un’altra carriera appena sbocciata, sempre sotto la regia della ‘Signora di Mediaset’.