WhatsApp, nuovo pericolo per gli utenti: prestate tutti attenzione

Spunta un nuovo pericolo per tutti gli utenti di WhatsApp che dovranno fare attenzione al nuovo raggiro. Cosa sta succedendo e come difendersi.

Nuova grana in vista per WhatsApp, vittima dell’ultima fake news riguardante il costo dell’applicazione. Come sappiamo oramai da diversi anni, l’app di Menlo Park è gratuita e permette a tutti di messaggiare e chiamare gratuitamente. Eppure nel corso di questa settimana, su diversi blog si è tornati a parlare di presunti account a pagamento. Questa fake news, però, non serve ad altro che a celare alcune truffe per phishing.

Infatti questi messaggi vengono inviati incorporando un link in grado di spillarvi dei soldi dalle vostre carte di credito. Ma non solo, nel mirino dei cyber-criminali ci sono anche i vostri dati personali, che spesso vengono rivenduti senza il vostro consenso. Inoltre le vittime potrebbero trovarsi attivate anche dei servizi a pagamento. Per questo invitiamo tutit a non cliccare mai i link presente in alcuni messaggi sospetti, ma soprattutto bisogna ricordare che WhatsApp salvo clamorose sorprese rimarrà gratuita.

WhatsApp, disponibili i messaggi che durano 7 giorni: come attivarli

Non mancano mai le novità all’interno di WhatsApp, specialmente in questo 2021 caratterizzato da tantissime nuove funzioni inserite sull’applicazione. Infatti gli sviluppatori di Menlo Park hanno inserito anche i messaggi validi per solamente sette giorni. Insomma da oggi potrete inviare messaggi che sono visibili per una sola settimana e sono denominati ‘effimeri‘. La scelta va a riprendere alcune funzioni simili dei competitors.

Attivare il nuovo tool è semplicissimo e sarà possibile usarla anche sulla versione Web dell’applicazione. Infatti nel caso in cui un utente vorrà usare i ‘messaggi effimeri‘ dovrà cliccare sulla foto profilo del contatto con cui sta parlando e poi andare nella sezione ‘Messaggi temporanei‘. Cliccando qui, infatti, possiamo selezionare ‘messaggi a scomparsa’ ed attivarli. Così facendo i vostri messaggi saranno visibili per una sola settimana, prima di autodistruggersi.