Uomini e donne, una coppia è in crisi? I fan non possono crederci

Uomini e donne, una coppia è in crisi? Le voci si rincorrono da qualche tempo, i fan non possono crederci ma ora arrivano le spiegazioni

Nella storia di Uomini e Donne, soprattutto quella recente, sono molte le coppie formate in studio che poi sono scoppiate nella vita reale anche in tempo abbastanza brevi. Succederà ancora e intanto sembra che sia accadendo a due tra gli ultimi che hanno lasciato il dating show di Maria De Filippi.

Loro sono Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto, amatissimi dal pubblico di Uomini e Donne. Fino a poche settimane fa nessuno avrebbe potuto mettere in discussione il loro rapporto, ma c’ è chi nutre dei dubbi perché i due ragazzi sono praticamente sparito come coppia dai social. E come era successo ad altre coppie nate nell’ultima edizione, questo è il promo passo verso l’addio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Uomini e Donne, ritorno di fiamma: come stanno veramente le cose?

Uomini e donne, una coppia è in crisi? Arriva la spiegazione ufficiale

Nelle ultime ore però la coppia di U&D ha cercato di spiegare, anche per tranquillizzare i fan. Vanessa Spoto ha spiegato che non c’è in realtà nessun problema tanto che passa molto tempo con la sorella di Massimiliano e questo significa una cosa sola. Semplicemente hanno voluto ritagliarsi del tempo per loro, senza intromissioni.

Ma sono arrivate anche le parole dell’ex tronista: “L ultimo periodo non è stato facile, è inutile mentire a me stesso che tutto possa essere facile, ‘preso alla leggera’ come ho sempre fatto. Non è facile voltare le spalle al passato, molte volte i pensieri tornano, e fanno tanto rumore, forse più di prima. Niente è facile, niente è difficile, devo solo sistemare quello che ho in testa. Ci sentiamo presto”.