Tiberio Timperi-Monica Setta, spuntano nuovi retroscena: è polemica

Spuntano nuovi retroscena su Tiberio Timperi e Monica Setta. I due colleghi non sono amici e lo hanno ribadito più volte: è polemica

Continuano le polemiche tra Tiberio Timperi e Monica Setta, questa volta a replicare è stata la giornalista di Unomattina in Famiglia. Tutto è cominciato con un’intervista che circa un anno fa la Setta ha rilasciato al magazine Vero. Qui la giornalista dichiarava che tra loro non c’era nessun tipo di amicizia e che non aveva nemmeno il numero del collega. Anche se ne è passata di acqua sotto ai ponti, il conduttore televisivo ha deciso pochi giorni fa di dire la propria a tal riguardo.

Tiberio Timperi ha replicato in un’intervista rilasciata a Diva e Donna dichiarando che la Setta sia stata sincera nel dire che tra loro non c’è amicizia ma sulla questione del numero di cellulare, il giornalista ha avuto da ridire. Dunque Monica Setta avrebbe il suo numero ma il giornalista l’ha semplicemente bloccata. Tra i due colleghi però non è finita qui!

Polemiche tra Tiberio Timperi e Monica Setta: i battibecchi non si sono placati

Le polemiche tra Tiberio Timperi e Monica Setta non sono ancora finite. Stando a quanto pubblicato da TvBlog, la giornalista di Unomattina in Famiglia avrebbe dedicato un capitolo del suo libro ‘Volevo fare la giornalista’ a Timperi. La Setta afferma di essersi battuta molto con la De Santis per portare il conduttore televisivo nel programma di Michele Guardì.

“Non lo conoscevo se non di vista, ma televisivamente lo avevo sempre apprezzato ed ero sicura che insieme a me avrebbe formato una splendida coppia tv. È andata proprio così. I numeri ci hanno dato ragione e anche se i rapporti personali non sono mai sbocciati, anzi sono stati assai difficili, non me ne sono mai pentita. […] Nel mio lavoro sono fredda, lucida, analitica e guardo sempre il ‘bene’ del prodotto, mai le antipatie o le simpatie. Penso che in tv si va per lavorare, non per fare amicizia. Essere amici talvolta dà spazio a margini di confidenza che danneggiano quel formalismo necessario nella professione”. Queste le parole della Setta pubblicate in esclusiva da TvBlog.