Stuzzicata da un messaggio di un noto conduttore, Sandra Milo ha fatto una rivelazione del tutto inaspettata riguardo una sua eventuale partecipazione al prossimo GF Vip 6: scopri che cosa ha detto la famosa attrice.

Sorrisi e Canzoni Tv ha deciso di dedicare la sua prossima copertina del magazine ad Alessandro Cattelan, che l’ha voluta mostrata orgoglioso in anteprima sui propri canali social. I suoi fan, che evidentemente condividono la stessa ironia del presentatore, hanno dato vita ad un divertente siparietto.

LEGGI ANCHE >>> Sandra Milo, il racconto che sorprende tutti: “Gli tirai una ciabatta”

NON PERDERTI >>> Sandra Milo finge malore dopo vaccino Covid: paura in studio – VIDEO

Leggendo i commenti sotto la copertina della rivista, infatti, si vede Cattelan che ammette scherzando di usare gli stessi sette filtri di Berlusconi, di essere vicino alla mutazione per diventare il prossimo ragazzo dell’ovetto Kinder e di avere gli stessi denti bianchi che erano concessi solo a Luke Perry. Un commento di un Vip, però, non è passato inosservato.

Ecco il messaggio di Alessandro Cattelan e, più sotto, la risposta su Facebook di Sandra Milo:

Il botta e risposta fra Sandra Milo e Alessandro Cattelan

Sandra Milo è molto attiva sui social network, e non ha resistito a commentare anche sotto la foto di Alessandro Cattelan, che l’aveva menzionata. All’interno del nuovo Sorrisi e Canzoni Tv, infatti, c’è un articolo dedicato all’attrice che s’intitola “Faccio un musical e sogno il GF“. Cattelan aveva dunque invitato ad incrociare le dita per lei.

LEGGI ANCHE >>> Sandra Milo, conoscete la figlia più piccola? È bellissima – FOTO

Sandra Milo ha voluto puntualizzare subito le parole del conduttore. Non ha alcuna intenzione di entrare nella casa del GF Vip 6 e lo scorso anno Mediaset aveva già tentato una trattativa in merito, ma lei aveva rifiutato, decidendo di portare avanti un progetto che aveva considerato più stimolante. Si trattava proprio del musical?

Sandra Milo fa solo chiarezza riguardo la sua possibile partecipazione al GF Vip 6, che a questo punto sembra davvero impossibile. Non perde però l’occasione di scambiare due parole con Cattelan, facendogli gli auguri per il futuro ed ammettendo che, senza di lui, X Factor non sarà più lo stesso.

Ecco una commossa Sandra Milo che ritira il premio alla carriera, Il Globo D’Oro, ormai un anno fa: