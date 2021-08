Nel momento in cui i rapporti fra Meghan, Harry e la famiglia reale sono quasi del tutto interrotti, la duchessa di Sussex starebbe cercando di riallacciare i rapporti con Kate grazie all’aiuto di Netflix.

I rapporti fra Harry, Meghan ed il resto della Royal Family inglese sarebbero completamente deteriorati. Nonostante il viaggio in solitaria del duca di Sussex a Londra per inaugurare la statua di Lady Diana, il padre avrebbe completamente smesso di parlargli. Anche William, che lo ha sempre difeso, avrebbe messo in discussione il rapporto.

Sicuramente l’eccessiva esposizione mediatica di Harry e Meghan, che avevano invece chiesto di lasciare la Royal Family per avere maggiore privacy, non ha aiutato a riallacciare i rapporti. Inoltre, l’imminente uscita di una autobiografia di Harry ha esposto tutti i Windsor a continue indiscrezioni da parte dei tabloid inglesi.

Ecco quella che, secondo l’opinione pubblica inglese, è la coppia Reale perfetta: William e Kate visitano un’azienda agricola eco-sostenibile.

Meghan e Kate, ecco il progetto in comune con Netflix

In questa situazione molto tesa, Meghan Markle starebbe lavorando per ricucire i rapporti almeno con Kate Middleton. La duchessa di Sussex avrebbe paura di perdere il titolo nobiliare concesso dalla regina Elisabetta, che le farebbe perdere la possibilità di continuare a svolgere le sue attività nel mondo no profit con la stessa autorevolezza.

Secondo lo US Weekly Magazine, Meghan avrebbe avuto diverse lunghe telefonate con Meghan, dove avrebbe iniziato a discutere di un coinvolgimento della moglie di William in una serie Netflix che dovrebbe documentare alcune opere di beneficienza e dimostrare l’impatto positivo che ha avuto sulle persone.