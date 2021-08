Pierpaolo Pretelli-Giulia Salemi, momento d’oro: annuncio sensazionale

E’ a dir poco un momento sensazionale per Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi che stanno vivendo un momento magico: l’annuncio fa impazzire tutti.

L’estate di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi è a dir poco magica, con la coppia che ben presto è diventata una delle più seguite del web. Infatti il secondo classificato all’ultima edizione del GF Vip sta raccogliendo una soddisfazione dietro l’altra. Non solo la storia con l’influencer italo-persiana prosegue a gonfie vele, ma stanno arrivando anche ottime notizie dal punto di vista professionale.

Infatti l’hit musicale di Petrelli ‘L’estate più calda‘ sta facendo ballare tutta la penisola ed è passata spesso anche in radio. Inoltre l’ex velino ha anche confermato la sua presenza alla prossima edizione di ‘Tale e Quale Show‘, il music show di Carlo Conti. L’ex gieffino, parlando della sua hit musicale, ha così annunciato a tutti i suoi followers: “L’estate più calda, ormai siamo ovunque“. Andiamo quindi a vedere quali saranno i suoi impegni futuri.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, la storia prosegue a gonfie vele: gli impegni presi dall’ex gieffino

Sono mesi ricchi di soddisfazioni personali per Pierpaolo Pretelli che si sta godendo il suo momento magico. Infatti l’ex gieffino ha portato in vacanza Giulia Salemi a Maratea, suo luogo d’origine, insieme al piccolo figlio Leo. Sui social infatti sta spopolando il video in cui Pierpaolo prova a far imparare al figlio le parole della sua hit musicale.

Inoltre le prossime settimane porteranno Pretelli su Rai Uno, con l’ex velino che parteciperà alla nuovissima edizione di Tale e Quale Show di Carlo Conti. C’è grande curiosità per capire se Pretelli sarà in grado di fare bella figura nell’imitare le migliori hit musicali di tutti i tempi. Quindi appuntamento a settembre quando andrà in onda l’attesissima trasmissione RAI.