Omicidio di Treviglio: perché Manuela è stata uccisa dalla figlia 15enne

Ci sarebbe una lite familiare per futili motivi dietro all’omicidio avvenuto sabato 14 agosto a Treviglio, in provincia di Bergamo. Una figlia di quindici anni avrebbe ucciso la madre dopo che lei l’avrebbe rimproverata per una faccenda domestica non eseguita come si sarebbe aspettata.

Stando alle ricostruzioni, le due stavano montando un armadietto in casa, quando avrebbero cominciato a litigare, fino a che la quindicenne non avrebbe impugnato il coltello col quale avrebbe colpito al petto la madre.

A chiamare i soccorsi sarebbe stata proprio la giovane: “Ho bisogno di aiuto, ho fatto del male alla mamma”, avrebbe detto al Numero Unico delle Emergenze 112. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi, poi i carabinieri e il sindaco Juri Imeri.

Cosa si sa del rapporto tra madre e figlia

La giovane ha raccontato tutto ciò che sarebbe accaduto agli investigatori. Adesso è assistita da uno specialista e seguita dal Tribunale dei Minori di Brescia. Manuela Guerini era una madre single ed ha messo al mondo la figlia a 28 anni (oggi ne aveva 43). Come riporta il Corriere della Sera, l’uomo avrebbe dato il suo cognome alla figlia, ma non si sarebbe mai occupato appieno di lei. Tra madre e figlia, le liti sarebbero state molto frequenti.

La donna era impiegata in uno studio di commercialisti di Treviglio. Terminati gli accertamenti sulla salma, il corpo di Manuela Guerini è stato trasferito all’Ospedale Papa Giovanni XXXIII di Bergamo, dove il magistrato di turno ha aperto un fascicolo di indagine e predisposto l’autopsia.