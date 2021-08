Maria Teresa Ruta ha risposto alle insistenti accuse della figlia Guenda Goria, spiegando le motivazioni per cui, almeno inizialmente, non aveva voluto incontrare il suo nuovo fidanzato.

Guenda Goria, salita alla ribalta delle cronache soprattutto per la partecipazione al GF Vip con sua madre, Maria Teresa Ruta, aveva lanciato un’accusa alla madre nel corso di un’intervista. Parlando con il settimanale DiPiù, infatti, aveva rinfacciato alla madre di non voler incontrare il suo nuovo fidanzato.

LEGGI ANCHE >>> Guenda Goria, l’attacco a Maria Teresa Ruta: “Pensi solo a te stessa”

NON PERDERTI >>> Maria Teresa Ruta, bomba pazzesca: pronto il ritorno in TV

Da qualche mese Guenda Goria ha iniziato una relazione con Mirko Gancitano, romano e di professione videomaker. All’attivo ha anche una comparsa come attore nel film I migliori anni di Gabriele Muccino. Sembrerebbe che i due si siano incontrati quasi per caso e che sia scoppiata subito la scintilla.

Ecco una delle ultime foto della loro vacanza insieme:

Maria Teresa Ruta, la vacanza con la figlia Guenda Goria ed il fidanzato Mirko Gancitano

Come tutte le mamme, alla fine Maria Teresa Ruta ha ceduto all’insistenza della figlia di volerle presentare il suo nuovo fidanzato, accettando di trascorrere qualche giorno di vacanza insieme in Grecia. La soubrette ha voluto spiegare allo stesso settimanale, DiPiù, perchè inizialmente non aveva voluto conoscere il nuovo fidanzato di Guenda.

LEGGI ANCHE >>> Maria Teresa Ruta, pianto improvviso in diretta: programma interrotto

Maria Teresa Ruta sarebbe rimasta ferita dal vedere la figlia soffrire per le precedenti esperienze amorose, e quindi, almeno inizialmente, aveva preferito non incontrare Mirko. Convinta anche dalle numerose foto e dall’entusiasmo della figlia, l’artista ha cambiato idea in fretta, tanto da chiedere alla figlia che cosa ne pensa lui della sua suocera.

Ecco la canzone che Maria Teresa Ruta ha lanciato nel corso di quest’estate, “Mi sveglio Ballando”: