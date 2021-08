Guendalina Tavassi, l’ex gieffina ha ritrovato l’amore? E’ bufera sul web – VIDEO

Dopo il divorzio con Umberto D’Apone, arriva un nuovo amore per Guendalina Tavassi. L’ex gieffina si sfoga su Instagram dopo essere stata paparazzata a Mykonos

Dopo la fine del suo matrimonio con Umberto D’Aponte, l’ex gieffina Guendalina Tavassi ha finalmente ritrovato l’amore. I due sono stati paparazzati dai fans mentre erano mano nella mano in Grecia, a Mykonos, e la questione ha immediatamente scatenato la bufera sul web. Difatti, l’attrice aveva deciso di non uscire ancora allo scoperto con la sua nuova relazione ma le cose non sono andate secondo i piani.

I rumors su una presunta relazione circolavano già da giorni. Il cuore di Guendalina ha ripreso a battere con l’ingresso di Federico Perna nella sua vita. L’imprenditore su Instagram ha reso pubblici degli indizi che non sono sfuggiti ai fans anche se Perna ha cercato in ogni modo di coprire il volto di Guendalina. Ma cos’è successo in queste ore?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO>>> Selvaggia Lucarelli, una vacanza da paura: lei denuncia, arriva la replica

Guendalina Tavassi paparazzata assieme a Federico Perna: lo sfogo dell’ex gieffina

Guendalina Tavassi voleva mantenere segreto il suo nuovo amore ma nella setata di Ferragosto qualcosa è venuto del tutto fuori. L’ex gieffina è stata paparazzata dai fans mano nella mano con il ristoratore Federico Perna. La notizia ha subito fatto il giro del web e la Tavassi si è lasciata andare ad un lungo sfogo nelle Insta Stories.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE>>> Diletta Leotta, mise da sogno per il suo compleanno: il dettaglio non passa inosservato – VIDEO

GUARDA QUI I VIDEO DI GUENDALINA TAVASSI>>> L’ex gieffina si sfoga su Instagram

Dopo le segnalazioni, l’ex gieffina ha dichiarato: “Purtroppo la gente non si fa mai gli affari propri, non devo dare spiegazioni né tantomeno devo giustificarmi, ma se volevo farlo uscire l’avrei fatto io”. La Tavassi ha ammesso che aveva deciso di prendersi del tempo prima di portare alla luce del sole i suoi sentimenti per Perna. “Ho dei figli e avrei preferito un po’ più di atto e tempo per dire le cose. Detto questo, auguro a tutti di essere felici come finalmente lo sono io”, ha dichiarato Guendalina Tavassi.